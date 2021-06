Casa: Sammaritani, necessario semplificare quadro per Arer

"A volte i problemi sorgono dai peccati originali: Arer sta scontando uno di questi, che deriva dalla gestione di immobili di proprietà in parte pubblica e in parte privata generando grosse problematiche. In un'ottica futura bisogna semplificare il quadro: lo si può fare cercando di compattare le proprietà, perché queste problematiche si traducono nella creazione di cittadini di serie A e di serie B".

Lo ha detto il consigliere regionale Paolo Sammaritani (Lega Vda) presentando un'interpellanza sul patrimonio immobiliare dell'Agenzia regionale per l'edilizia residenziale. "Bisogna lavorare alla razionalizzazione del patrimonio Arer - ha aggiunto - proprio per permettere agli abitanti di poter usufruire delle agevolazioni per ottenere la riqualificazione non solo estetica ma anche energetica delle loro abitazioni, nell'interesse di tutta la comunità".

"L'Arer ha dato piena attuazione - ha precisato l'Assessore alle politiche sociali, Roberto Barmasse - agli indirizzi forniti dall'Amministrazione regionale: per i 66 fabbricati l'indicazione era di dare attuazione ai programmi di interventi a valere sulle agevolazioni fiscali previste dal decreto rilancio. Ad eccezione degli alloggi del Quartiere Cogne che seguono l'apposito accordo di programma con il Comune di Aosta, l'Arer ha provveduto alle procedure per la concessione di finanziamento, appena concluse, per 22 fabbricati. Per quanto riguarda i condomini, l'Arer ha già esternalizzato l'amministrazione per 6 su 8: proprio in questi giorni si sta procedendo alla nomina di amministratori esterni per i restanti 2. È di tutta evidenza che per i condomini cosiddetti 'misti', l'Azienda deve operare nel rispetto della volontà delle maggioranze condominiali individuate per l'approvazione delle singole tipologie di atti".