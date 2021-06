Mozione su Soccorso in montagna passa con voti opposizione

(ANSA) - AOSTA, 23 GIU - Con il voto di parte della maggioranza e dell'opposizione il Consiglio Valle ha approvato una mozione "sulla garanzia della collaborazione tra i servizi di emergenza della Centrale unica del soccorso per una migliore e più efficiente gestione degli interventi di soccorso". I voti a favore sono stati 26 a cui si aggiunge un'astensione (l'assessore Jean-Pierre Guichardaz), mentre non hanno partecipato al voto l'assessore Davide Sapinet e i consiglieri di Pcp.

Il testo, sottoscritto congiuntamente dai gruppi Alliance Valdotaine-Stella Alpina, Pour l'Autonomie, Union Valdôtaine, VdA Unie e Lega VdA, è stato illustrato da Albert Chatrian (Av-Sa): "Il soccorso in montagna, soprattutto in Valle d'Aosta, esige tecniche di alto livello, la cui padronanza è raggiungibile solo da specialisti: in effetti, il Soccorso Alpino Valdostano si avvale di figure professionali altamente qualificate. Attualmente le azioni di soccorso e di salvataggio condotte riguardano tutte le attività collegate alla montagna e gli interventi annui superano in media il migliaio.

L'integrazione e la circolazione di informazioni tra i vari enti di soccorso nella Centrale unica di soccorso sono due aspetti assolutamente imprescindibili; al momento però nella Cus mancano la presenza costante del Soccorso Alpino Valdostano e dei Vigili del fuoco: una lacuna da colmare, proprio per garantire la massima condivisione di équipe e l'efficacia delle operazioni di soccorso".

"Questa iniziativa vuole mettere in luce tutte le professionalità che partecipano alla Centrale unica del soccorso - ha aggiunto Giulio Grosjacques (Uv) - per portare a un livello ancora più performante il nostro servizio attraverso un coordinamento più efficace". "La Centrale unica del soccorso - ha dichiarato Marco Carrel (Pour l'Autonomie) - è ancora un progetto valido e perseguibile: è un'eccellenza ma dobbiamo renderla ancora più efficace e tempestiva. Per Corrado Jordan (Vda Unie) "ogni soggetto coinvolto nel sistema dell'emergenza sta operando con professionalità e competenza nel rispetto dei propri compiti; al fine di migliorare ulteriormente l'efficacia dell'azione chiediamo al Governo regionale di adoperarsi per coordinare i diversi soggetti attraverso il tavolo istituito ad hoc".

Per Stefano Aggravi (Lega Vda) "al di là dell'impegnativa, c'è la necessità di fare un approfondimento ulteriore che deve partire dagli elementi del tavolo di coordinamento: bisogna fare un passo ulteriore per aggiornare sia le normative sia l'organizzazione, valorizzando ogni singolo servizio di emergenza, andando al di là delle tifoserie, facendo dialogare i vari attori e coordinandoli al fine di ridurre al minimo le inefficienze". Erika Guichardaz (Pcp) ha motivato la mancata sottoscrizione da parte del gruppo "dovuta alla non condivisione della fase di stesura della mozione e in particolare delle sue premesse: mozione, che persegue un importante obiettivo, ma manca di diversi elementi importanti, a partire da riferimenti normativi sul Corpo forestale, sull'Usl, sulla Protezione Civile, sulla Centrale unica di risposta, che attraverso il disciplinare tecnico del numero unico europeo 112 fornisce una risposta immediata su tutto il territorio. Tutti noi riconosciamo la professionalità del Soccorso Alpino Valdostano e, proprio per evitare tifoserie, riteniamo importante citare anche gli altri corpi e reparti delle rispettive amministrazioni pubbliche che affrontano situazioni complesse ogni giorno con grande competenza".

"Fin dai primi mesi della Legislatura - ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz - ho sentito la necessità di armonizzazione del sistema. Una revisione delle procedure e dei protocolli è necessaria e da diverse settimane la stiamo portando avanti: abbiamo avviato una fase di ascolto delle diverse componenti di protezione civile, ora stiamo analizzando puntualmente le procedure, cercando di capire dove siano i punti di attrito che richiedono maggiore chiarezza e armonizzazione.

La mancanza di alcune parti del sistema di emergenza all'interno della CUS così come la necessità di maggior confronto sono aspetti che vanno affrontati". (ANSA).