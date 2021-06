Legge modifiche per Finaosta, Malacrinò relatore

Il consigliere Antonino Malacrinò (Pcp) è stato indicato quale relatore del disegno di legge di modifica al funzionamento di Finaosta Spa (legge regionale n.

7/2006). Lo ha nominato la seconda Commissione "Affari generali" del Consiglio Valle. Il provvedimento legislativo si compone di sette articoli.

"Con queste modifiche - sottolinea Malacrinò - vengono recepite le nuove disposizioni statali in materia di intermediari finanziari e si amplia l'oggetto sociale di Finaosta affinché possa legittimamente svolgere la propria attività anche in favore di liberi professionisti, lavoratori autonomi e persone fisiche nell'ambito dello sviluppo dell'attività imprenditoriale regionale. Sono poi introdotti nuovi criteri per la nomina a componente del Consiglio di amministrazione e sono adeguati i compensi tenuto conto dell'accresciuta complessità dell'incarico".