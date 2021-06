Musica: torna Pulsation, festival degli strumenti a percussione

'Pulsation', il festival che celebra gli strumenti a percussione, torna a Pont-Saint-Martin dal 4 al 9 luglio prossimi.

Organizzato dall'associazione culturale Modus con il sostegno del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, dell'assessorato regionale dei Beni culturali, turismo, sport e commercio e del Comune di Pont-Saint-Martin, il progetto prevede una rassegna di concerti oltre che ateliers e corsi per bambini e adulti.

La quarta edizione dei corsi di perfezionamento in strumenti a percussione è in programma dal 4 al 9 luglio ed è rivolta a studenti delle scuole medie a indirizzo musicale, licei musicali, scuole di musica, studenti di conservatorio e amatori che saranno impegnati in lezioni individuali e collettive, stages, laboratori di musica d'assieme, analisi e studio del repertorio, workshops e improvvisazioni. I docenti ospiti di quest'anno sono Jessica e Vanessa Porter e Marianna Bednarska, che terranno anche due diverse masterclasses, il 6 e il 9 luglio.

Anche per questa edizione Pulsation propone gli ateliers (dal 5 al 9 luglio) destinati a bambini (0-3, 3-6, 6-11 anni) e ragazzi (a partire dai 12 anni) e adulti, con l'insegnante Cristina Pedroli.

La rassegna di concerti, che si terranno tutti all'Espace de la Rencontre (giardini pubblici) alle ore 21.15, prenderà avvio domenica 4 luglio, con l'Orchestra Modus, formata da musicisti provenienti dalla Valle d'Aosta e dal Piemonte e diretta dal Maestro Fabio Porté. Lunedì 5 luglio andrà in scena il Porter Percussion Duo con 'Dance Floor': Jessica e Vanessa Porter presentano un programma emozionante che spazia tra epoche e stili diversi. Il duo ha al suo attivo tournée in Europa, America e Asia. Mercoledì 7 luglio toccherà all'Ensemble Percutonic, formato da allievi e insegnanti del Conservatoire de Clermont Ferrand e diretto dal Maestro Attilio Terlizzi. Giovedì 8 luglio sarà protagonista Marianna Bednarska con il suo spettacolo 'Solo'. L'ultimo atto del Festival Pulsation sarà venerdì 9 luglio con il concerto 'Tutti', presentato dagli allievi e gli insegnanti del corso di perfezionamento in strumenti a percussione.