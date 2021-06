Corecom: concluso Media education 2021, coinvolti 100 studenti

Si è svolto nell'arco di due settimane nel mese di giugno il progetto Media education 2021 organizzato dal Corecom Valle d'Aosta, in collaborazione con le istituzioni scolastiche nell'ambito dei programmi Pcto di alternanza scuola-lavoro. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento in presenza di circa 100 allievi del Liceo classico musicale artistico e del Liceo tecnologico Maria Adelaide di Aosta.

Il Corecom Valle d'Aosta, anche a seguito del periodo di emergenza sanitaria, ha rielaborato un nuovo modello di format degli Educational didattici, per innovare le tematiche e le modalità di interazione rispetto al passato.

"L'intento - spiega il Presidente del Corecom valdostano, Pier Paolo Civelli - è quello di lavorare nel contesto scolastico locale offrendo occasioni di incontro in presenza per riaprire il contatto tra i giovani e uscire sul territorio. Proprio il lavoro in presa diretta ha coinvolto e entusiasmato giovani e insegnanti, sotto la guida competente del nostro staff e dei componenti del nostro Comitato Corecom: Beatrice Mosca, Daniele Genco, Federico Molino e Claudio Dalle. Primo obiettivo dell'iniziativa è quello di garantire ai giovani una piena conoscenza dei mezzi di comunicazione, soprattutto quelli web, favorendo in loro un approccio consapevole e un fattore di protezione rispetto ai potenziali danni provocati dall'esposizione ai media".

Nella prima settimana i ragazzi del Liceo classico, alla Cittadella dei giovani di Aosta, hanno seguito il programma di interventi didattici a cura dei componenti del Corecom, alternandoli a prove pratiche sia per il monitoraggio sia per la realizzazione di servizi giornalistici, interviste, video, documentari, blog e redazione di testi per il sito scolastico.

Stesso programma didattico per i ragazzi del Liceo Maria Adelaide, ma con la variante nelle prove pratiche della realizzazione di un docu-film originale su Aosta, avvalendosi dello storico e docente Mauro Caniggia Nicolotti, che ha dato consigli per la sceneggiatura e ha condotto i giovani alla ricerca di angoli e aneddoti su Vieille Aoste, Bourg Saint-Ours e Cité.