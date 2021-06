Scuola: 24 giugno scadenza domande per graduatorie supplenti

"E' stato rilasciato il lotto per la presentazione delle istanze di iscrizione nelle graduatorie regionali per le supplenze e per le graduatorie correlate di istituto. Gli aspiranti possono presentare le domande: la piattaforma è diventata disponibile a partire dalle 12 del 3 giugno e la scadenza è fissata per le 12 del 24 giugno". Lo ha detto l'assessore all'istruzione, Luciano Caveri, rispondendo in aula ad un'interrogazione del gruppo Pour l'Autonomie sulle graduatorie regionali dei docenti.

"La realizzazione della piattaforma - ha aggiunto Caveri - è stata impegnativa: ci siamo presi per tempo, ma prima abbiamo dovuto approfondire la famosa ordinanza 60 che fissa le linee e che ha 10 tabelle di valutazione allegate. L'attività di analisi ha riguardato le specificità regionali, in particolare la lingua francese che è richiesta per l'insegnamento nelle nostre scuole.

La procedura si è rivelata lunga e complessa dovendo fornire tutte le informazioni che riguardano 10 diverse graduatorie, che al loro interno hanno a loro volta delle loro particolarità. Ci siamo messi a lavorare sull'insieme delle applicazioni adoperate nel mondo della scuola, anche nelle segreterie: speriamo di rendere tutto più efficiente ed efficace".

Marco Carrel (Pour l'Autonomie) replicato: "Samo rammaricati del fatto che i requisiti siano vecchi di un anno a causa del nostro ritardo a realizzare la piattaforma regionale, ma è bene che si possa procedere e che il mondo della scuola torni ad avere delle graduatorie. Ci auguriamo che si metta ordine non solo nelle graduatorie ma anche in tutti i sistemi informatici: parliamo di un settore che ha veramente bisogno".