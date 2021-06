Regione: via libera commissione ad assestamento bilancio

La seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole all'unanimità sull'Assestamento al bilancio di previsione della Regione per il 2021. Il provvedimento contiene misure di sostegno all'economia regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. La Commissione ha nominato il suo Presidente, Antonino Malacrinò (Pcp) relatore di maggioranza e il Stefano Aggravi (Lega Vda) relatore di minoranza del disegno di legge, che sarà iscritto in via d'urgenza all'ordine del giorno del Consiglio di giovedì 10 giugno.