Regione: approvate linee indirizzo attività rilievo europeo

Con 19 voti a favore e 14 astensioni il Consiglio Valle ha approvato le linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione per la 16/a Legislatura.

"Quest'anno discutere di Unione europea - ha detto l'Assessore agli affari europei, Luciano Caveri - significa inserirla in un momento problematico dovuto alla pandemia: c'è la necessità di un intervento pubblico forte a sostegno della nostra economia, ma bisogna anche riflettere su altre crisi, come quella demografica che rischia di creare diseguaglianze nella nostra società con un aumento del tasso di povertà. Altre sfide sono lo sviluppo del digitale, con un insieme di strumenti culturali assolutamente strategici per il futuro, i cambiamenti climatici che investono il nostro territorio e potranno cambiare la morfologia fisica della nostra Valle con la scomparsa dei ghiacciai, l'accessibilità, con due corridoi che rischiano di entrare in crisi, il benessere e la salute che sempre più entrano nel mirino delle autorità comunitarie".

Per il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, "c'è una certa stanchezza nei confronti dell'Europa e il dibattito non suscita grande interesse: è un peccato perché la dimensione europea della nostra regione è importante. Sarebbe quindi utile coinvolgere i cittadini in un dibattito pubblico: l'Europa è sempre più presente nelle nostre vite quotidiane grazie anche agli investimenti riconducibili ai fondi europei. La Valle ha saputo attingere a questi fondi e prendiamo atto di una capacità di spesa rispetto ad altre Regioni, con risultati evidenti. Ci vorrebbe, però, un salto di qualità: i soldi investiti devono sviluppare una crescita duratura e non esaurirsi con la fine di un progetto" Per Luca Distort (Lega VdA) "nella competizione tra europeismo e anti-europeismo sembra che sia il sovranismo ad essere l'ago della bilancia e viene definito elemento di disturbo di un'Europa unita, ma l'Europa non si difende con gli schieramenti: l'Europa deve essere in grado di difendersi da sola e lo può fare solo rendendosi credibile; questa credibilità passa attraverso il fatto che ogni cittadino europeo si "riconosca" in questa Europa, si riconosca in ciò che profondamente ci unisce e si riconosca dal rispetto che riceve per le proprie identità di popoli europei". Pierluigi Marquis (Alliance valdotaine-Stella alpina) ha osservato: "La pandemia ha cambiato il clima nei confronti dell'Europa: bisogna partire dai valori che ci accomunano per formare uno spirito comunitario e per affrontare insieme i problemi comuni. In questo ultimo anno, anche in Valle d'Aosta, le difficoltà strutturali si sono acuite con l'emergenza da Covid: i grandi temi europei, come lo sviluppo del digitale, gli investimenti, la crisi demografica, il rafforzamento del ruolo femminile, il benessere sociale, ci coinvolgono direttamente. Sarà importante definire le connotazioni di questi argomenti a livello regionale e proporre strategie di intervento adeguato sfruttando le risorse europee per migliorare la nostra realtà. Non possiamo più gestire i problemi in modo isolato".

Secondo Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) "difendere i nostri diritti a livello europeo è una preoccupazione di tutti noi: sarà fondamentale la possibilità, come Valle d'Aosta, di avere un parlamentare europeo che lavori seriamente". "Chiedo di approfondire nelle Commissioni competenti i diversi temi proposti dal governo regionale in merito all'applicazione di queste linee programmatiche al fine di ottenere un risultato pratico, altrimenti resterà solo un dibattito teorico per questo Consiglio". Erika Guichardaz (Pcp) ha sottolineato che "la Valle d'Aosta ha natura essenzialmente transfrontaliera, che si valorizza lavorando per una progettualità comune con gli Stati confinanti e con le altre Regioni alpine: la voce comune delle Regioni alpine sarà importante nel futuro dell'Europa e per avere massima efficacia bisogna superare il limite dagli Stati nazionali". Secondo Renzo Testolin (Uv) "le politiche europee sono sempre state attenzionate dall'Amministrazione regionale: tutte le nostre attività sono state improntate allo sviluppo regionale, a collaborare con le popolazioni d'oltralpe che hanno caratteristiche e criticità simili alle nostre". "Possiamo però - ha concluso - avere ulteriori capacità d'azione: mettendo insieme le peculiarità del nostro territorio, raggruppando tutte le eccellenze regionali in maniera strutturata, possiamo puntare ad avere uno spazio importante e ottenere ulteriori risorse, nonostante le nostre piccole dimensioni, nella politica della ricerca e dell'innovazione. Il futuro è aumentare la consapevolezza delle potenzialità delle risorse europee".