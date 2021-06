Regione: legge su Ristori, c'è accordo su testo legge

(ANSA) - AOSTA, 07 GIU - Alla fine è stato trovato un accordo tra maggioranza e opposizione sulla legge regionale dedicata ai ristori dopo la pandemia da Covid-19. Il testo 'condiviso' sarà approvato domani dalla Giunta regionale e portato in aula già nella prossima adunanza del Consiglio regionale, prevista il 9 e 10 giugno. Il provvedimento fa parte della legge di assestamento (da 130 milioni di euro) e prevede interventi legati all'emergenza Covid-19 per circa 80 milioni.

Non sono comunque mancate le tensioni oggi pomeriggio durante una riunione 'informale' tra i gruppi in Consiglio Valle: la minoranza ha sollevato alcune obiezioni per il testo finale che sarebbe stato modificato con l'inserimento di nuovi interventi, che non riguardano l'emergenza Covid, senza che venissero condivisi prima. Dopo un'animata discussione è stata raggiunta un'intesa: alcuni articoli verranno eliminati e altri saranno mantenuti. (ANSA).