La Commune à l'école, premiate otto classi

Sono otto le classi della scuola dell'infanzia e primaria che sono state premiate alla fine del concorso educativo "La Commune à l'Ecole /Un Conseil pour l'école", promosso nell'ambito dei "Rendez-vous citoyens" previsti per sostenere la partecipazione civica sul territorio.

La cerimonia di consegna dei riconoscimenti si è svolta in videoconferenza.

Il tema del concorso era "Il bello delle regole: impegni e azioni che ci possono aiutare a vivere bene nel nostro Comune" per la scuola dell'infanzia e "Caro Sindaco, ci è venuta un'idea...Spunti, progetti e nuove proposte per un Comune che diventa la nostra aula" per la scuola primaria.

"In base al regolamento - si legge in una nota - i premi da assegnare avrebbero dovuto essere tre per ogni categoria, ma le candidature sono state giudicate tutte di livello medio-alto e si è valutato che l'impegno di tutti i partecipanti dovesse essere meritorio di un riconoscimento, a maggior ragione perché l'anno scolastico 2020-2021 è stato caratterizzato da difficoltà nello svolgimento del programma didattico e da discontinuità nella frequenza in presenza. Tutti i progetti presentati hanno così ricevuto un premio, tra buoni per escursioni sul territorio o laboratori in classe".

"Quest'anno condizionato dalla pandemia - ha detto il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin - è stato anche l'occasione per sperimentare cose nuove, utilizzando le nuove tecnologie.

Per essere cittadini migliori è importante conoscere le regole: è come quando si gioca, prima bisogna imparare come si fa, poi si può iniziare a giocare. Un grazie alle maestre che hanno saputo coinvolgere i bambini, sviluppando la loro creatività per accrescere la loro consapevolezza dell'ambiente in cui vivono".

"Finisce un secondo anno scolastico - ha aggiunto l'Assessore all'istruzione, Luciano Caveri - segnato dalle difficoltà che le restrizioni della pandemia hanno imposto anche al mondo della scuola. Un anno impegnativo durante il quale gli studenti valdostani hanno dimostrato che solo rispettando le regole si può vivere in comunità, fondamenti essenziali della democrazia".

Infine il responsabile politico del progetto per il Celva, Ronny Borbey: "Lo sguardo di questi bambini aiuta noi grandi, perchè ci offrono una prospettiva diversa e ci danno suggerimenti di cui tenere conto. La valenza di questo progetto consiste nell'avvicinare le Istituzioni ai bambini e i bambini alle Istituzioni: è importante voler bene al proprio territorio e gli alunni che hanno partecipato lo hanno dimostrato".