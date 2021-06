Regione: crisi maggioranza, al via 'consultazioni' Lavevaz

(ANSA) - AOSTA, 03 GIU - Sono iniziate le "consultazioni" da parte del presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, per cercare di uscire dalla "crisi" di maggioranza che si è aperta con le dimissioni di Chiara Minelli da assessora all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile. Il presidente in questi giorni incontrerà i capigruppi di maggioranza per trovare una soluzione. E' difficile che la verifica 'definitiva' tra tutti i gruppi avvenga prima della prossima riunione del Consiglio Valle, convocato per il 9 e 10 giugno. Sul tavolo c'è anche la nomina del nuovo assessore all'ambiente, per il quale sembra essere favorito Antonino Malacrinò di Progetto civico progressista. Non è escluso, allo stesso tempo, che si decida di non nominare un sostituto di Chiara Minelli e di redistribuire le deleghe tra gli altri assessorati. (ANSA).