Regione: Consiglio Valle torna a riunirsi, 43 punti a odg

Con 43 punti all'ordine del giorno, tra cui due mozioni rinviate dalla riunione precedente, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta è convocato mercoledì 9 e giovedì 10 giugno. L'Assemblea inizierà i propri lavori in sessione europea e internazionale, esaminando la relazione sulle attività di rilievo europeo e internazionale svolte dalla Regione nel biennio 2019-2020e le linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione per la 16/a Legislatura.

I lavori proseguiranno quindi in seduta ordinaria. Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Assemblea esaminerà il disegno di legge per l'istituzione del Collegio dei revisori dei conti per la Regione. Sono anche state presentate sei interrogazioni, cinque da parte del gruppo Lega Vda (interlocuzioni con il Ministero della giustizia per assicurare alla Regione Valle d'Aosta un dirigente penitenziario in pianta stabile; indennità di bilinguismo attribuita al personale della Regione; interlocuzioni per la valutazione della fattibilità dell'apertura al trasporto privato dello svincolo autostradale di Morgex, in direzione da e verso Courmayeur,; adesione al bando del Fondo sociale europeo 2014-2020 volto all'accrescimento delle competenze della forza lavoro attraverso la formazione continua in favore del personale con qualifiche affini a quelle di Operatore socio sanitario (OSS); mancata ricostituzione delle Commissioni medico collegiali e carenza di personale impiegato in questo settore). L'ultima interrogazione è del gruppo Pour l'Autonomie (notizie sulla creazione di una piattaforma informatica per la gestione delle istanze per l'aggiornamento delle graduatorie regionali del personale docente).

All'ordine del giorno anche 23 interpellanze di cui 21 del gruppo Lega Vda e due del gruppo Pour l'Autonomie. Il Consiglio discuterà anche 5 mozioni.