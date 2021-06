Lavoro: da Commissione via libera a Piano triennale

La quarta Commissione "Sviluppo economico" del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole all'unanimità sul Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2021-2023, presentato dalla Giunta regionale il 20 maggio scorso.

"Esprimo soddisfazione - dichiara il Presidente della Commissione, Giulio Grosjacques (UV) - per l'approvazione unanime del Piano: vista l'urgenza e l'importanza che riveste questo atto, sarà iscritto all'ordine del giorno suppletivo del Consiglio del 9 e 10 giugno".

A seguito di una mozione approvata dal Consiglio il 21 aprile, la Commissione ha poi audito l'Assessore Luigi Bertschy in merito ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle professioni appartenenti al settore dell'estetica.

"È stata fatta un'ampia disamina delle problematiche delle professioni appartenenti al settore dell'estetica - specifica Grosjacques - in particolare di alcune attività che non hanno un riconoscimento di attività professionale da parte dello Stato.

La Commissione ha deciso di audire i rappresentanti delle associazioni di categoria al fine di valutare la possibilità, nell'ambito delle competenze regionali, di dare le risposte adeguate alle sollecitazioni rappresentate da queste categorie".