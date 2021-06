Arte: Leonard Gianadda in visita ad Aosta

Presidente della Fondation Pierre Gianadda de Martigny e Ami de la Vallée d'Aoste, Leonard Gianadda oggi ha incontrato i vertici della Regione Valle d'Aosta a Palazzo regionale. A riceverlo sono stati il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e il presidente della Regione, Erik Lavevaz. Nell'ambito della trasferta valdostana Gianadda ha visitato anche l'area megalitica di Aosta. "L'incontro con l'Ami Gianadda - commentano Bertin et Lavevaz - è stato per noi un grande onore e l'occasione per stringere legami volti agli scambi con un attore culturale a vocazione internazionale".