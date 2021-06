Pari opportunità: Uv, necessaria crescita sociale e culturale

"Domani, 2 giugno 2021, festeggiamo l'evento che sancì la nascita della Repubblica e di fatto marcò il primo significativo passo verso la parità di genere, quando, per la prima volta, le donne ebbero diritto di voto. Dal 1946 a oggi sono stati percorsi molti passi sulla strada che porta a una piena parità tra uomo e donna, ma fino a quando sarà ritenuta necessaria una legge per riconoscere le quote rosa saremo distanti da tale traguardo. Le leggi sono uno dei cardini della democrazia, ma senza una crescita sociale, culturale e umana, una maturazione e una consapevolezza di noi cittadini, esse rischiano di essere percepite come fredde, distanti parole". Lo scrive, in una nota il gruppo consiliare dell'Union valdotaine in occasione delle celebrazioni del 2 giugno.