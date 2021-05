Regione: ddl collegio revisori conti, ok da Commissione

La seconda Commissione del Consiglio Valle ha espresso parere favorevole all'unanimità al disegno di legge in merito all'istituzione del Collegio dei revisori dei conti per la Regione. Del provvedimento, che si compone di 9 articoli, è stato nominato relatore il Consigliere Stefano Aggravi (Lega VdA).

"Con questo disegno di legge si dà attuazione - sottolinea il Presidente di Commissione, Antonino Malacrinò (Pcp) - a quanto previsto da specifica norma di attuazione dello Statuto speciale. Il Collegio dei revisori dei conti per la Regione sarà un organo indipendente di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e economica della gestione della Regione e del Consiglio regionale. Il Collegio agirà, nel quadro dell'ordinamento finanziario della Regione e nel rispetto dei principi della normativa statale in materia, in raccordo con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti".