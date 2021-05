Legalità: drappo bianco su facciata Consiglio Valle

In occasione della Giornata della legalità, che si celebra domenica prossima 23 maggio, il Consiglio regionale della Valle d'Aosta espone sulla facciata del Palazzo regionale un drappo bianco.

"Il perdurare delle restrizioni legate alla pandemia da Covid - spiega il presidente, Alberto Bertin - non consente, nemmeno quest'anno, di svolgere manifestazioni con la diretta partecipazione dei cittadini e delle Istituzioni: per la prima volta quindi il Consiglio Valle aderisce all'iniziativa lanciata da Maria Falcone, a dimostrazione del nostro senso di riconoscenza e a riconoscimento del loro spirito di servizio. Ci uniamo a questa testimonianza corale per affermare il valore della legalità e il contrasto alle mafie quale motore di sviluppo e strumento di democrazia e autonomia".

La ricorrenza viene celebrata in ricordo delle stragi di Capaci - in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani - e di via d'Amelio - dove fu ucciso il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.