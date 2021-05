Regione: Minelli si dimette da assessora all'ambiente

(ANSA) - AOSTA, 14 MAG - Dopo le polemiche politiche degli ultimi giorni all'interno del gruppo del Progetto civico progressista e della maggioranza regionale, Chiara Minelli ha rassegnato oggi le dimissioni da assessora all'ambiente e ai trasporti della Valle d'Aosta ed Erika Guichardaz da presidente della quinta commissione consiliare. Mercoledì scorso le due esponenti del Pcp non avevano votato per una risoluzione della maggioranza riguardante la prosecuzione dei lavori dell'ospedale Parini di Aosta, ma si erano espresse (con il gruppo Lega Vallée d'Aoste) a favore di un'iniziativa per chiedere ulteriori approfondimenti riguardo al progetto. (ANSA).