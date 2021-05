Lega chiede chiarimenti su bilancio 2020 Usl Vda

La Lega Vda chiede chiarimenti in merito alla chiusura del bilancio 2020 dell'Usl della Valle d'Aosta con un utile di esercizio di circa quattro milioni di euro. E' una delle due interrogazioni a risposta immediata che sono state depositate e saranno discusse durante la riunione del Consiglio Valle del 12 e 13 maggio. L'altra, presentata dal gruppo Pour l'Autonomie, riguarda la nomina dei componenti della Commissione Paritetica.

Inoltre l'Assemblea valdostana esaminerà la petizione popolare "Progetto salute 2030", sottoscritta on-line da 585 cittadini, e il disegno di legge della Giunta regionale sulla sospensione della quota capitale delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Infine, il Consiglio tratterà, in sede di seduta europea e internazionale, le linee di indirizzo programmatiche per le attività di rilievo europeo e internazionale della Regione per la 16/a Legislatura.