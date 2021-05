In aula petizione su aule studio e legge su lupo

Sono 68 gli oggetti all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio regionale della Valle Aosta, convocato mercoledì 12 e giovedì 13 maggio (prima in via ordinaria e, a seguire, in seduta europea e internazionale).

I consiglieri esamineranno la petizione popolare "Apriamo delle aule studio in Valle d'Aosta" e sette relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, riguardanti: esiti del controllo sui rendiconti dell'esercizio 2018 dei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei in Valle d'Aosta nel 2019; gestione dei Centri per l'impiego (CPI) e stato di attuazione della disciplina normativa di riferimento; gestione del servizio sanitario della Regione per l'esercizio finanziario 2019; esiti del controllo relativo al rendiconto dell'esercizio 2018 e ai controlli interni 2018 del Comune di Aosta; esiti del controllo relativo al bilancio consolidato 2018 del Comune di Aosta; bilancio di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 2020-2022.

Per quanto riguarda l'attività legislativa, l'Assemblea tratterà il testo di legge sulle misure di prevenzione e di intervento per la specie lupo in Valle d'Aosta, risultante dal coordinamento fra il disegno di legge della Giunta regionale e la proposta dei gruppi Lega VdA e Pour l'Autonomie. In discussione ci saranno anche il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale della Regione e del rendiconto consolidato con il Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020 oltre alla proposta di legge in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale.

Passando all'attività ispettiva saranno discusse 14 interrogazioni (11 del gruppo Lega Vallée d'Aoste e 3 del gruppo Pour l'Autonomie) e 27 interpellanze (22 del gruppo Lega Vallée d'Aoste e 5 del gruppo Pour l'Autonomie). Infine il Consiglio regionale discuterà anche 8 mozioni.