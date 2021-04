25 aprile: Bertin, emblema di rinascita e speranza

"Il 25 aprile è uno dei nostri simboli di libertà, ma è anche emblema di rinascita, di speranza, di fiducia". Così il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, in vista della Festa della Liberazione.

"Il 25 aprile - aggiunge - ci ricorda che da una situazione drammatica si può uscire, se c'è la forza di resistere da parte di tutti. 76 anni fa, dalla resistenza e dalla lotta al nazifascismo è nata la nostra democrazia. Oggi come allora, dobbiamo avere la capacità di indirizzare le forze nel resistere, con un rinnovato senso di solidarietà e di rispetto per la libertà degli altri, in modo da poter uscire dalla pandemia che ci sta condizionando e ripartire". Secondo il presidente dell'assemblea regionale "è questo anche il modo migliore per omaggiare la memoria di chi ha combattuto e sacrificato la propria vita per assicurare una rinascita".