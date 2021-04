Rifiuti: Av-Sa-Uv-VdaUnie, votato legge convinti legittimità

A seguito della pubblicazione della sentenza 76/2021 della Corte Costituzionale nella quale si dichiara l'illegittimità di una parte della legge regionale 3/2020, i gruppi consiliari Alliance Valdôtaine - Stella Alpina, Union Valdôtaine, Vallée d'Aoste Unie " prendono atto con stupore delle dichiarazioni diffuse da alcuni consiglieri regionali, che probabilmente hanno anche votato la legge e che affermano come l'incostituzionalità fosse ampiamente prevedibile".

"Tale dichiarazione - si legge in una nota dei gruppi - impegna esclusivamente i consiglieri e il gruppo consiliare che hanno diffuso il comunicato stampa, perché la legge oggetto di censura è stata votata nella convinzione che fosse legittima. Sarebbe quantomeno fuorviante far credere alla comunità valdostana che il legislatore regionale abbia approvato consapevolmente delle norme incostituzionali. Questa interpretazione errata sembrerebbe emergere anche da espressioni di rappresentanti di comitati che si occupano legittimamente della questione delle discariche. Le dichiarazioni nelle quali si parla di vizi dell'autorizzazione sono state smentite dal Governo regionale nei dibattiti consiliari e non hanno quindi nessun fondamento: sarebbe pertanto opportuno che si evitasse di divulgare notizie che potrebbero generare false aspettative e creare danni".

"La convinzione di aver approvato una legge senza vizi di costituzionalità - concludono - è confermata dal fatto che anche la sentenza della Consulta dichiara infondata una parte delle questioni di illegittimità promosse dal Consiglio dei Ministri".

I gruppi consiliari Alliance Valdôtaine - Stella Alpina, Union Valdôtaine, Vallée d'Aoste Unie "si impegnano fin da subito a trovare una soluzione legislativa che, nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale, dia risposte certe alle legittime preoccupazioni della comunità valdostana e alla indispensabile tutela ambientale del territorio".