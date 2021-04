Scuola: Consiglio Valle approva ddl su esame maturità

Le misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Valle d'Aosta sono state disciplinate da un disegno di legge approvato oggi all'unanimità dal Consiglio regionale.

"La disciplina è finalizzata a garantire, - ha spiegato il relatore Andrea Padovani (Pcp) - in relazione all'evolversi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, il corretto svolgimento degli esami di Stato e delle prove di conoscenza linguistica, in coerenza con quanto previsto, a livello statale, dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione e in attuazione della norma di attuazione in materia di ordinamento scolastico". E' previsto che lo svolgimento delle prove sia disciplinato con decreto dell'Assessore all'istruzione e viene rinviata all'anno scolastico 2021-2022 l'adozione del curriculum degli studenti.