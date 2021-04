Regione: Lavevaz, urgente definire questione Paritetica

"La questione della nomina della Commissione Paritetica, sinora rinviata in attesa di avere chiarezza sulla situazione politica nazionale, deve ora essere affrontata e definita con la dovuta urgenza. Ribadisco la volontà mia e della maggioranza di definire la composizione della Commissione al più presto, possibilmente già nella prossima riunione del Consiglio". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione di Pour l'Autonomie sulle tempistiche.

"L'importanza della Commissione Paritetica - ha osservato marco Carrel (Pour l'Autonomie) - risiede nel rendere vivo il nostro Statuto; è un elemento fondante per sbloccare una serie di questioni particolarmente rilevanti e che richiedono tempistiche anche lunghe: pensiamo a Cva o al precariato scolastico. Avevo percepito, dalle parole del Presidente Lavevaz in Aula già a dicembre 2020, l'intenzione di coinvolgere l'intero Consiglio nella nomina della parte regionale ma, almeno al momento, così non è stato. Il prossimo Consiglio sarà convocato il 12 maggio: dal punto di vista istituzionale, sarebbe grave assistere alla definizione della parte statale prima di quella regionale".