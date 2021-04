Lavevaz, protocollo sicurezza per Batailles reines

(ANSA) - AOSTA, 21 APR - "Si sta lavorando a un protocollo di sicurezza, che disciplinerà, ad esempio, il numero di allevatori o accompagnatori per ogni bovina o altro animale, le modalità di identificazione e registrazione dei presenti, i controlli degli accessi. Questo protocollo, una volta validato dagli organi competenti, consentirà agli organizzatori di avere un quadro chiaro di riferimento per programmare e realizzare queste manifestazioni". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, rispondendo in aula ad un'interrogazione a risposta immediata di Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) sul futuro delle Batailles des Reines.

"Fino a quando i dati epidemiologici collocano la Valle d'Aosta in zona rossa - ha aggiunto Lavevaz - è improponibile ipotizzare l'organizzazione non solo della Batailles des Reines, ma anche degli altri combats e di tutte le manifestazioni zootecniche.

L'importanza anche economica di queste manifestazioni per gli allevatori valdostani e per tutta la filiera impone peraltro di guardare oltre la situazione attuale e di predisporre tutto quanto possibile affinché le Batailles des Reines e gli altri combats possano essere organizzati, in sicurezza, non appena possibile".

"È evidente che, se si aspetta ancora, non solo non si potranno organizzare i combats di primavera - ha replicato Rollandin - ma neppure quelli d'autunno. Eppure basta un documento ben elaborato per consentire lo svolgimento di queste manifestazioni così importanti" (ANSA).