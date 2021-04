Legalità, prosegue attività per Osservatorio antimafia Vda

"Prosegue l'attività del tavolo tecnico antimafia della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome, a cui partecipa anche il Consiglio Valle: il tavolo sta lavorando a uno schema-tipo di proposta di legge regionale per l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso. Questo schema, integrato dalla proposta di legge già esistente, ci permetterà di avviare il percorso che potrà portarci all'istituzione di un Osservatorio antimafia anche in Valle d'Aosta". Lo ha detto il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, che il 16 aprile 2021 parteciperà alla riunione del Coordinamento antimafia e legalità, istituito nell'ambito della Conferenza.

"All'interno del Coordinamento - prosegue Bertin - sono stati anche individuati altri temi principali su cui lavorare, di concerto con il tavolo tecnico e l'Osservatorio parlamentare dell'associazione Avviso pubblico: educazione alla legalità, revisione delle norme riguardanti lo scioglimento dei comuni per mafia, modifiche di alcune norme del Codice antimafia in materia di beni confiscati. A questo proposito, di concerto con la Presidenza della Regione, nei prossimi giorni sarà siglata l'adesione della Valle d'Aosta all'associazione Avviso pubblico, la rete di enti locali per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile: questa iniziativa risponde a un ordine del giorno approvato su mia proposta dal Consiglio Valle a gennaio 2020, che impegnava il Governo regionale ad aderire all'associazione e a organizzare attività di formazione e informazione rivolta innanzitutto ad amministratori e personale della pubblica amministrazione.".