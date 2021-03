In commissione petizioni su aule studio e Progetto salute 2030

La quinta Commissione "Servizi sociali" del Consiglio Valle ha iniziato l'esame di due petizioni popolari: la prima, sottoscritta on-line da 15.000 cittadini, è volta alla creazione di Aule studio in Valle d'Aosta; la seconda, sottoscritta on-line da 585 cittadini, chiede di valutare una riorganizzazione sanitaria, ospedaliera e territoriale sulla base del "Progetto salute 2030".

"Per quanto riguarda la petizione sulle Aule studio - dichiara la Presidente di Commissione, Erika Guichardaz (Pcp) -, abbiamo stabilito una serie di audizioni, a partire da venerdì 9 aprile: sentiremo i rappresentanti del Coordinamento giovanile valdostano che ha promosso l'iniziativa, l'Assessore all'istruzione del Comune di Aosta, Samuele Tedesco, i rappresentanti dell'Università della Valle d'Aosta e della Cittadella dei giovani. Ci confronteremo anche con gli Assessori regionali all'istruzione, Luciano Caveri, ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz, e alle opere pubbliche, Carlo Marzi".

"Una volta concluso questo ciclo di audizioni - aggiunge Erika Guichardaz -, inizieremo l'esame della petizione promossa dal Comitato Vallée Santé".

Un altro argomento di cui si occuperà a breve la Commissione è il disegno di legge, presentato dalla Giunta regionale il 29 marzo, recante misure urgenti per lo svolgimento dell'esame di Stato e delle prove di conoscenza linguistica negli istituti di istruzione secondaria della Regione. "Si tratta essenzialmente di un adeguamento alle norme nazionali, necessario in considerazione dell'evolversi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. - riferisce Guichardaz - e come primo passo, sentiremo l'Assessore all'istruzione Caveri".