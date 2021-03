Covid: Consiglio Valle chiede ulteriori controlli

A seguito dell'esito dello screening odierno, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Valle ha richiesto alle autorità sanitarie un ulteriore tampone di controllo da effettuare sui Consiglieri e sui funzionari che il 29 marzo hanno partecipato in aula consiliare alla riunione della seconda Commissione che ha audito in presenza l'assessore Marzi, risultato positivo al Covid-19. E' quanto si legge in una nota nella quale si precisa anche che le prossime riunioni degli organi consiliari si svolgeranno in modalità mista, con la partecipazione sulla piattaforma zoom dei consiglieri posti in quarantena.