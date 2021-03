Energia: Caveri,ci va norma attuazione per concessioni acqua

In merito alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico "la scadenza va rispettata e una legge regionale va presentata, per quanto non sufficiente: ci vuole una norma di attuazione". Lo ha detto l'assessore regionale alle partecipate, Luciano Caveri, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda e aggiungendo: "Ad oggi, il nostro impegno è focalizzato nella verifica dei contenuti della legge regionale, anche sulla base dei testi di legge di altre Regioni già impugnati. Il nostro intento è di confezionare un provvedimento che possa reggere eventuali censure e che sia in grado di conciliare le esigenze regionali, pur nella debolezza dello Statuto su questo aspetto, col rispetto dei principi di origine europea e i criteri del decreto semplificazioni. È del tutto evidente che tra una legge regionale e le norme di attuazione si privilegiano queste ultime, che nelle fonti del diritto sono al di sopra di qualunque norma regionale. Va comunque tenuto conto del fatto che, anche per la mancanza della Commissione Paritetica, fino a maggio non si potranno immaginare norme di attuazione".

"I tempi sono strettissimi - ha replicato Stefano Aggravi (Lega Vda) - ed è necessario legiferare, nell'auspicio che si possa confezionare un testo efficace, ben valutato e discusso prima in Commissione e poi in Consiglio. Ritengo che una nuova legge regionale, per quanto col rischio dell'impugnazione di alcuni articoli, potrebbe essere utile per aprire uno spiraglio di discussione, favorendo quella diplomazia necessaria alle Regioni, in particolare quelle dell'arco alpino, più interessate allo sviluppo dell'idroelettrico. Rinnovo infine l'invito a riaprire una discussione sul futuro di Cva: il lavoro travagliato condotto nella scorsa Legislatura e poi bloccato va ben valutato: questa società è l'asset più importante di cui la Regione dispone".