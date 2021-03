Covid: Bertschy, tre pilastri per rilancio turismo montagna

"Gli interventi a favore dei lavoratori della montagna, che saranno finanziati con risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione, si fondano su tre pilastri: misure di ristoro, che saranno calate sul fatturato invernale in modo da rispondere alle difficoltà delle aziende del settore turistico-commerciale; interventi per fare fronte alla situazione occupazionale; risorse per gli investimenti". Lo ha detto l'assessore allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, rispondendo ad un'interpellanza del gruppo Pour l'Autonomie sul sostegno ai lavoratori del turismo della montagna.

"La base di partenza - ha aggiunto - sono i dati del nostro osservatorio economico e quelli elaborati dalla Chambre, che sarà l'interlocutore privilegiato e rappresentativo delle associazioni di categoria per preparare le risposte da fornire al mondo del lavoro. Si esce dalla crisi se si ricomincia a lavorare. Cercheremo di costruire un provvedimento che vada a implementare e a completare i sostegni approvati a livello nazionale o a dare le risposte che non sono arrivate da questi.

Stiamo ponendo una grande attenzione al fondo montagna, che prevede che il 70% delle risorse vada al settore degli impianti a fune: l'intenzione è quella di fare in modo che il ristoro agli impianti a fune, che richiede fondi importanti, non tolga risorse poi ai ristori regionali".

"Gli interventi a livello nazionale sono importanti - ha replicato Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie) - ma non sono in grado di coprire tutte le difficoltà registrate a livello regionale: occorrerà lavorare in maniera puntuale su questo. I dati della Chambre non sono comprensivi di tutte le aziende, in particolare di quelle più piccole che non vi aderiscono: bisognerà quindi fare attenzione anche a queste realtà che in Valle d'Aosta sono tante. È importante che si abbiano dei dati concreti e oggettivi, in modo da fare una fotografia reale della situazione valdostana, se vogliamo dare risposte e conforto a chi è più in difficoltà".