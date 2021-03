Covid: stop a Batailles de reines fino a maggio

"L'esame della normativa ha purtroppo confermato l'impossibilità, per marzo e aprile, di svolgere i combats e le altre manifestazioni zootecniche. E il netto peggioramento della situazione ha ulteriormente confermato l'impossibilità di qualsiasi apertura sulla questione, almeno per il momento". Lo ha detto il presidente della Regione, Erik Lavevaz, rispondendo ad un'interpellanza della Lega Vda.

"Si è deciso - ha aggiunto - di continuare a lavorare in sinergia per definire dei protocolli di sicurezza che, una volta validati dal Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, permetteranno ad allevatori e organizzatori di essere pronti, nel momento in cui la situazione sarà più chiara, a realizzare, con o senza pubblico, i combats e le altre manifestazioni zootecniche.

Abbiamo spostato all'inizio di maggio una ulteriore disamina della questione". La replica del consigliere Dino Planaz: "Se si parla di maggio vuol dire che la sessione primaverile dei combats è persa. Dovremmo cercare di valutare diversamente questa attività: i combats, più che una manifestazione, sono da considerarsi come un'attività produttiva. Io credo che si debba tornare alla normalità, perché se esistono dei protocolli di sicurezza e i combats si svolgono a porte chiuse, non credo che vi siano dei rischi di grossi contagi".