Covid: Lega interroga Lavevaz su stop accesso seconde case

(ANSA) - AOSTA, 23 MAR - Una interrogazione a risposta immediata in merito al divieto di accesso alle seconde case per i non residenti nel territorio valdostano, previsto da un'ordinanza del presidente della Regione, Erik Lavevaz, è stata presentata dal gruppo della Lega Vallée d'Aoste. L'iniziativa ispettiva sarà discussa domani in apertura dei lavori del Consiglio regionale, convocato anche per giovedì. (ANSA).