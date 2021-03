Covid: Union valdotaine, ricordo diventi cura e attenzione

"Il 18 marzo sarà da oggi, per sempre, giornata di memoria collettiva affinché il ricordo diventi cura e attenzione". Lo scrive in una nota il gruppo consigliare dell'Union valdotaine in occasione della Giornata nazionale della memoria delle vittime dell'epidemia da Covid-19.

"Sono 103.432 le persone, ad oggi, vittime dell'epidemia Covid-19 a livello nazionale. Un numero che continua a crescere, giorno dopo giorno. A un anno e mezzo dal manifestarsi del virus ci siamo abituati a leggere questi numeri, eppure dietro a ogni cifra c'è una persona, una famiglia, degli amici, delle storie.

In questa giornata il pensiero del gruppo consiliare dell'Union Valdôtaine va a tutti i valdostani colpiti duramente da questa pandemia: i 419 valdostani che ci hanno lasciato, i loro cari ma anche tutto il personale sanitario che ha pagato con la vita per salvarne altre. Vittime di questa emergenza epidemiologica sono anche i nostri ragazzi, gli operatori di montagna, i commercianti, gli impiegati, tutti i valdostani".