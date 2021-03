Regione: dismissione beni Vda structure arriva in aula

Il programma di dismissione di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure sarà al centro della prossima riunione del Consiglio Valle, convocato il 24 e 25 marzo per discutere un ordine del giorno composto di 62 oggetti.

Per quanto riguarda l'attività ispettiva, sono state iscritte 19 interrogazioni, di cui 14 del gruppo Lega Vallée d'Aoste e cinque a firma del gruppo Pour l'Autonomie.

Delle 28 interpellanze previste, 21 sono del gruppo Lega Vallée d'Aoste e sette sonostate depositate dal gruppo Pour l'Autonomie.

Infine, il Consiglio discuterà 8 mozioni: una è stata depositata congiuntamente dai componenti l'Ufficio di Presidenza per prevedere, nelle trasmissioni radiotelevisive del servizio pubblico, un monte ore adeguato alla tutela delle minoranze linguistiche nel suo più ampio significato. Cinque mozioni sono a firma del gruppo Lega Vallée d'Aoste e riguardano, tra l'altro, l'istituzione di una commissione speciale per la protezione delle minoranze linguistiche, la modifica dell'attuale percorso previsto dal progetto "Bassa Via della Valle d'Aosta" per inserire i comuni di Pontey e Champdepraz nell'itinerario, l'introduzione di controlli a campione da parte delle Forze dell'ordine sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma per prevenire atti lesivi nei confronti dei conducenti e dell'utenza, la revisione dei requisiti di accesso e delle modalità di svolgimento delle professioni appartenenti al settore dell'estetica e l'esenzione dal pagamento del bollo auto per l'anno 2021 per gli operatori del trasporto pubblico non di linea.

Il gruppo Pour l'Autonomie ha infine proposto due mozioni: la prima per portare all'attenzione del Consiglio regionale il nuovo regolamento per la somministrazione di alimenti e bevande; la seconda per presentare alla Commissione consiliare competente il nuovo Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2021-2023.