Ludopatia: Guichardaz, approfondimenti su modifica legge

Il disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021 e il precariato del personale docente ed educativo scolastico sono stati i temi al centro della riunione della quinta Commissione Servizi sociali del Consiglio Valle. "Trattando questo disegno di legge - precisa la Presidente della Commissione, Erika Guichardaz - abbiamo stabilito di effettuare delle audizioni in merito alla questione della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico: il testo che stiamo esaminando propone delle modifiche alla legge regionale 14/2015, in particolare per quanto attiene al divieto di apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in prossimità dei luoghi sensibili".

"Al fine di valutare l'impatto avuto dalle disposizioni attualmente in vigore - ha aggiunto - e capire le possibili ricadute nel caso si voglia procedere con i cambiamenti prospettati, la Commissione ha stabilito di audire il Presidente della Regione, il responsabile del Serd dell'USL, il Presidente dell'Ordine dei Medici e il Sindaco di Quart, comune in cui si concentrano diverse strutture per il gioco".

La Commissione ha anche audito l'Assessore all'istruzione, Luciano Caveri, a proposito delle modalità di reclutamento del personale docente ed educativo delle Istituzioni scolastiche.

"L'Assessore ci ha presentato la relazione finale della Commissione tecnico-giuridica istituita dalla Giunta regionale nello scorso mese di dicembre - ha concluso Guichardaz - per effettuare gli approfondimenti normativi sulla questione del precariato. È stato posto l'accento sull'opportunità di disporre di una norma di attuazione per avviare una revisione complessiva della disciplina, fermo restando la valutazione dell'impatto organizzativo di nuove disposizioni o acquisizioni di competenze".