Giornalisti: nuova legge su uffici stampa in Commissione

La seconda Commissione "Affari generali" ha proseguito l'esame del disegno di legge che contiene disposizioni in materia di uffici stampa e di personale regionale.

"Questa mattina abbiamo sentito il Presidente dell'Associazione Stampa valdostana, Daniele Mammoliti, e il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Valle d'Aosta, Tiziano Trevisan: entrambi hanno sottoposto alla Commissione osservazioni e richieste di modifiche al testo di legge. Si rende quindi necessario approfondire alcune questioni, cui lavoreremo nei prossimi giorni, in modo da arrivare al più presto alla formulazione di emendamenti. Intanto, per il prossimo lunedì 22 marzo abbiamo calendarizzato l'audizione delle Organizzazioni sindacali" riferisce il Presidente Antonino Malacrinò (Pcp).

Nella riunione di oggi la Commissione, in sede consultiva, ha anche espresso parere favorevole al Piano operativo strategico triennale (Post) e al Piano esecutivo annuale (Pea) di Società di servizi Valle d'Aosta Spa nell'ambito dell'esercizio del controllo analogo dell'azionista Regione autonoma Valle d'Aosta sulle proprie società in house.