Regione: in commissione verifica immobili Vda Structure

La seconda Commissione "Affari generali" e la quarta Commissione "Sviluppo economico" hanno programmato il percorso di verifica degli immobili di VdA Structure. Oggi sono stati auditi l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, Luigi Bertschy, e l'Amministratore unico di Vallée d'Aoste Structure, Henri Calza, società partecipata che gestisce il patrimonio regionale destinato ad attività produttive.

"Le audizioni odierne - riferiscono i presidenti della seconda e della quarta Commissione, Antonino Malacrinò (Pcp) e Giulio Grosjacques (Uv) - discendono da una mozione approvata all'unanimità dal Consiglio nella riunione del 28 gennaio scorso: il testo impegnava l'Assessore a riferire in Commissione lo stato dell'arte e i progetti futuri di VdA Structure e sollecitava la programmazione di sopralluoghi per verificare lo stato di abbandono di alcuni immobili della Società, iniziando con gli stabili della ex Balzano di Verrès e della ex Tecdis di Châtillon. Oggi, le esaustive e precise relazioni dell'Assessore Bertschy e dell'ingegnere Calza hanno permesso ai Commissari e ai Consiglieri presenti di avere un quadro dettagliato dello stato finanziario e tecnico della Società. Abbiamo programmato per il primo aprile una visita alla ex Tecdis e alla ex Balzano, cui seguiranno altri sopralluoghi ad altri immobili con l'intento di prendere conoscenza delle problematiche in vista di utilizzare al meglio un patrimonio di beni che è utile alle attività produttive e quindi alla creazione di lavoro" La seconda Commissione ha poi approvato all'unanimità il programma di dismissione di beni immobili di Vallée d'Aoste Structure. L'atto, che sarà ora posto all'attenzione del Consiglio, prevede la dismissione e la contestuale alienazione di 5 beni, di cui uno a Saint-Marcel, due a Gressan, uno a Donnas e uno a Gignod.