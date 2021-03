Catalogna: Bertin (Vda), Europa guarda da un'altra parte

"L'Europa, ancora una volta, ha deciso di guardare da un'altra parte, non favorendo così una soluzione alla questione catalana". Così il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, è intervenuto in apertura dei lavori dell'assemblea sulla decisione del Parlamento europeo che ha revocato l'immunità agli eurodeputati Carles Puigdemont, Clara Ponsatí e Toni Comín. "Il Consiglio Valle - ha ricordato Bertin - è intervenuto più volte su questo argomento e siamo convinti che la via giudiziaria e i tribunali non siano in grado di risolvere una questione come quella catalana, che può trovare soluzione soltanto attraverso il confronto politico. Siamo pertanto vicini a tutti quelli che a Barcellona, come altrove nel mondo, si impegnano a risolvere i conflitti in modo pacifico e democratico".

Secondo il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz, quella dell'europarlamento è stata "una decisione che ci impoverisce come cittadini europei perché vede l'Europa rinunciare a una preziosa occasione per ribadire la sua diversità storico-culturale".