Regione, ddl uffici stampa e ordinamento regionale in commissione

La seconda commissione Affari generali ha nominato oggi il suo presidente Antonino Malacrinò relatore di due disegni di legge presentati dalla Giunta regionale il 25 febbraio riguardanti rispettivamente gli uffici stampa e il personale regionale e la manutenzione dell'ordinamento regionale per il 2021. Su entrambi la Commissione ha sentito il presidente della Regione, Erik Lavevaz.

"In merito al testo riguardante gli uffici stampa - riferisce il presidente Antonino Malacrinò (Pcp) - la Commissione ha deciso di convocare per lunedì 15 marzo l'Associazione stampa valdostana e l'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta, mentre sulla legge di manutenzione dell'ordinamento regionale, che è stata assegnata a tutte le Commissioni per l'interdisciplinarità dei temi, sentiremo, sempre lunedì prossimo, l'assessore all'istruzione e partecipate".