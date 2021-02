Regioni: sì del Consiglio Valle a modifiche regolamento

Lo svolgimento dei lavori d'aula e degli organi consiliari in modalità telematiche, la tutela della privacy negli atti di sindacato politico ispettivo e nella pubblicità dell'attività istituzionale, l'ordine di iscrizione degli oggetti da trattare nella seduta, il raggruppamento di interrogazioni, interpellanze e mozioni per amministratore di competenza e il diritto di accesso dei Consiglieri regionali: queste le modifiche al Regolamento per il funzionamento interno del Consiglio regionale approvate oggi all'unanimità dall'assemblea. Si tratta, secondo il presidente Alberto Bertin, di "un primo intervento, limitato ma molto significativo, al quale dovranno seguirne altri: il cantiere è aperto ed è nostra intenzione lavorare a un altro pacchetto di modifiche da elaborare entro l'inizio dell'estate, con l'augurio di rendere sempre più efficienti e più efficaci i lavori del Consiglio".