Regioni: Valle d'Aosta chiede incontro a ministra Gelmini

L'operatività della commissione paritetica e le questioni relative ai rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta saranno due dei dossier al centro di un incontro atteso per la prossima settimana tra il presidente della Regione Valle d'Aosta, Erik Lavevaz e la ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelimini. Lo ha riferito oggi in Consiglio regionale il presidente Lavevaz. "Nella prossima settimana - ha detto - faremo un incontro, appena il ministro mi darà la disponibilità, per fare il punto su molte questioni aperte, tra le altre, i rapporti economici con lo Stato, anche in considerazione con la situazione epidemiologica".