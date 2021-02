Regione: Bonaccini ospite d'onore a Festa Autonomia Vda

A causa delle misure contro la diffusione del Covid-19 sarà un'edizione on line quella per celebrare il 75/o anniversario dell'Autonomia e il 73/o dello Statuto speciale valdostano. L'evento è in programma il 26 febbraio, alle 16, nell'aula del Consiglio Valle, con una cerimonia che sarà trasmessa in diretta sul sito internet www.consiglio.vda.it,sul canale www.youtube.it/user/consvda e sul canale 15 del digitale terrestre (Tv Vallée).

Sono previsti gli interventi del Presidente della Regione, Erik Lavevaz, del Presidnete del Consiglio Valle, Alberto Bertin, e del Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, Franco Manes. Interverranno anche il senatore Albert Lanièce e la deputata Elisa Tripodi. Ospite d'onore sarà il presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Stefano Bonaccini.

"E' un'edizione speciale - osservano Lavevaz, Bertin e Manes - condizionata dal Covid ma che evoca sentimenti profondi: celebrare la nostra Autonomia è celebrare la nostra aspirazione a essere noi stessi, specialmente in questo momento in cui la nostra capacità di autogoverno è stata messa a dura prova dalla pandemia. Per questo i rappresentanti delle istituzioni sono più che mai chiamati a dialogare e collaborare per il bene della nostra comunità, salvaguardando la dignità delle diverse istituzioni interessate". Durante la cerimonia verranno anche resi noti i nomi dei nuovi Chevaliers de l'Autonomie et Amis de la Vallée d'Aoste.