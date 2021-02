Aule studio, consegnata petizione in Consiglio Valle

Il Presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, ha ricevuto una delegazione del Coordinamento giovanile valdostano che ha consegnato una petizione popolare per la creazione di "Aule studio" nella città di Aosta.

Sottoscritta on-line da 15.000 cittadini, l'iniziativa chiede di "individuare uno o più luoghi da adibire a spazi di studio e di aggregazione agli studenti universitari e non, al fine di rendere più efficace il servizio offerto dall'Università della Valle d'Aosta oltre che per allentare il sovraffollamento nella biblioteca regionale". Il progetto "Aule studio" nasce "per rispondere all'esigenza, comune ad ogni studente, di accedere a un luogo pubblico che concili lo studio e stimoli il networking, creando occasioni e spazi di incontro complementari alle attività scolastiche".

La petizione sarà ora sottoposta all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza che, entro trenta giorni dal deposito, decide sulla ricevibilità e sull'ammissibilità e ne avvia l'istruttoria richiedendo informazioni al Governo regionale e alle Commissioni consiliari competenti. Entro novanta giorni dalla presentazione, gli argomenti dovranno essere sottoposti all'esame dell'Aula consiliare, il cui iter può concludersi con l'approvazione di una risoluzione diretta a far partecipi gli organi competenti delle necessità esposte.