Lupo:nominati relatori disegni legge minoranza e maggioranza

La terza Commissione "Assetto del territorio" del Consiglio Valle ha iniziato l'iter per l'esame di due provvedimenti riguardanti la presenza del lupo: la proposta di legge dei gruppi Pour l'Autonomie e Lega VdA (in merito a misure di prevenzione e di intervento concernenti il lupo ai fini della tutela dell'alpicoltura) e il disegno di legge della Giunta (recante misure di prevenzione e di intervento concernenti la specie lupo, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche).

Della proposta di legge è stato nominato relatore il Consigliere Augusto Rollandin (Pour l'Autonomie), mentre a relazionare sul disegno di legge sarà il Presidente della terza Commissione, Albert Chatrian (Alliance valdotaine-Stella alpina).

"I lavori su questi testi - specifica il Presidente di Commissione, Albert Chatrian - proseguiranno per prima cosa con l'audizione dell'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, unitamente ai dirigenti delle strutture regionali competenti".