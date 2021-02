Premio Volontariato, vince progetto Partecipare Conta

L'associazione Partecipare Conta - con il progetto "Ri-partire insieme" - si è aggiudicata il principale riconoscimento (5.000 euro) nell'ambito del Premio regionale del Volontariato. La consegna è avvenuta nell'aula del Consiglio Valle da parte dei massimi rappresentanti dell'Assemblea regionale. Il progetto - come spiegato in una nota - "mira a realizzare dei tirocini per persone con disabilità presso l'albergo etico Comtes de Challant di Fénis: i partecipanti vengono affiancati da educatori e volontari, per sviluppare competenze spendibili nello stesso albergo o in altre realtà lavorative; l'obiettivo è quello di supportare le persone disabili che, concluso il percorso scolastico, si trovano spesso prive di opportunità di inserimento sociale e lavorativo".

Sono stati poi consegnati i 5 riconoscimenti, di 4.000 euro ciascuno, attribuiti alle proposte più meritevoli, volte a superare la fase critica dell'emergenza pandemica: il progetto "Smart social working associativo per donare vita a chi è malato" dell'AVIS regionale Vda; il progetto "Une voix spéciale" dell'Associazione nazionale genitori soggetti autistici Valle d'Aosta; il progetto "#iorestoacasa e...scrivo una storia" dei Volontari del soccorso di Donnas; il progetto "IO malato di cancro al tempo del Covid" dell'associazione a sostegno della vita dopo il cancro Viola; e il progetto "Essere studenti Dsa in tempi di pandemia!" di Antenne handicap VdA onlus.