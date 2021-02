Covid: orari bar-ristoranti, è bagarre in Consiglio Valle

Sul prolungamento degli orari di apertura dei bar e ristoranti è bagarre tra maggioranza e opposizione in Consiglio Valle, dopo la bocciatura della risoluzione proposta da Lega e Pour l'autonomie e l'approvazione di un documento degli autonomisti e Pcp.

"Contrariamente a momenti in cui sono arrivate proposte costruttive, in Consiglio, le forze di opposizione hanno lasciato ampio spazio alla demagogia e alla scelta di cavalcare le sofferenze di un settore già in grande difficoltà come quello della ristorazione", accusano in una nota i capigruppo di UV, PCP, AV-SA e VdA Unie al termine della due giorni di adunanza consiliare.

"Il Governo regionale - spiegano - continua a lavorare su aperture mirate, ma è inverosimile pensare di emettere ordinanze regionali che infrangano le norme vigenti: aperture indiscriminate porterebbero semplicemente all'impugnativa immediata da parte dello Stato, vanificando anche le tante iniziative messe in campo fin qui per dare respiro alle attività economiche valdostane".

"Chi si occupa di ristorazione, e i valdostani tutti, non ha bisogno di lacrime di coccodrillo versate in Consiglio regionale. Ha bisogno che la massima assise valdostana, nella sua interezza, dica un secco no a misure che sono totalmente scollegate dalla nostra realtà e che ci penalizzano più di tutti", rilanciano i gruppi Lega e Pour l'autonomie. "Questo continuo servilismo - prosegue l'opposizione - nei confronti di Governi romani, come l'ultimo, che si disinteressano completamente della montagna, continua a rappresentare una grave minaccia all'Autonomia della nostra Regione!".