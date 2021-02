Covid: remis aux lauréates prix Au coeur de la reprise

A été remis dans la salle du Conseil de la Vallée aux quatre femmes lauréates le prix 'Au coeur de la reprise', lancé par l'Assemblée valdôtaine au printemps 2020 dans le but de mettre en lumière des expériences particulièrement significatives de 'redémarrage' dans le cadre de la pandémie. Le prix a été décerné à Erika Centomo, Romaine Pernettaz, Dilva Rollandin et Carolina Zimara.

''Pour le secteur entrepreneurial-professionnel - explique une note - le premier prix a été décerné à la dessinatrice Erika Centomo, proposée par l'association Dora Donne in Valle d'Aosta, pour les nombreuses activités menées pendant la période de confinement avec une attention particulière aux jeunes. Le deuxième prix a été décerné à la libraire Romaine Pernettaz, sur proposition de Confcommercio VdA, soulignant son énergie à trouver des alternatives pour poursuivre son activité dans le monde du livre et de l'école. Pour le secteur médico-social - santé, le premier prix a été décerné à Dilva Rollandin, responsable de quatre structures d'hébergement psychiatrique valdôtaines, signalée par l'association Diapsi. Le deuxième prix a été décerné à Carolina Zimara, autrice de la vidéo "Se la violenza non si ferma, non ci fermiamo neanche noi!", avec la candidature présentée par le Centre pour les femmes contre la violence".