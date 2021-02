Vaccini: Pour l'Autonomie, duro attacco a mondo sportivo

"Sul Palaindoor la Giunta è stata irrispettosa e poco trasparente. Un duro attacco contro il mondo sportivo valdostano". Così il gruppo consiliare Pour l'Autonomie commenta, in una nota, l'ipotesi di collocare il centro vaccini anti Covid-19 nel Palaindoor di Aosta.

"Il Consiglio regionale - sottolineano i consiglieri di Pour l'Autonomie - ha approvato una risoluzione che invita a istituire urgentemente un tavolo di concertazione con l'Amministrazione comunale di Aosta per valutare le possibilità di procedere per lotti agli interventi propedeutici all'ottenimento del Certificato di prevenzione incendi del Palaindoor. Durante il dibattito in Aula, la Giunta regionale non ha detto nulla in merito alla collocazione del centro vaccini in questa struttura: riteniamo questa mancata comunicazione un atto assolutamente irrispettoso nei confronti del Consiglio regionale e dei Consiglieri tutti".

"Pur consapevoli che, soprattutto in questa fase della pandemia, la salute sia prioritaria - proseguono Mauro Baccega, Marco Carrel e Augusto Rollandin - si potevano prendere in considerazione altre soluzioni organizzative per completare il piano vaccinale anti Covid-19".