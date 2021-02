Covid: consegnato a vincitrici premio Au coeur de la reprise

Sono stati consegnati nell'aula del Consiglio Valle i riconoscimenti alle quattro donne vincitrici del premio "Au coeur de la reprise", istituito dall'Assemblea valdostana nella primavera 2020 con l'intento di evidenziare esperienze particolarmente significative di "ripartenza" nell'ambito dell'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta. Il premio è stato consegnato a Erika Centomo, Romaine Pernettaz, Dilva Rollandin e Carolina Zimara.

"Per il settore imprenditoriale-professionale - si legge in una nota - il primo premio è stato assegnato alla fumettista Erika Centomo, proposta dall'associazione Dora Donne in Valle d'Aosta, per le tante attività realizzate durante il periodo di lockdown con una particolare attenzione verso i giovani. Il secondo premio è andato alla cartolibraia Romaine Pernettaz, su proposta di Confcommercio VdA, sottolineando la sua energia nel trovare strade alternative per continuare la propria attività intorno al mondo del libro e della scuola. Per il settore sociale-medico-sanitario, il primo premio è andato a Dilva Rollandin, responsabile di quattro strutture residenziali psichiatriche valdostane, in una candidatura presentata dall'associazione DIAPSI. Il secondo premio è stato assegnato a Carolina Zimara, autrice del video "Se la violenza non si ferma, non ci fermiamo neanche noi!", con la candidatura presentata dal Centro donne contro la violenza".