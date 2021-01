Ferrovie: Minelli, Rfi può anticipare intervento fino Arvier

I lavori di manutenzione straordinaria potrebbero essere anticipati nel tratto ferroviario Aosta-Arvier rispetto all'intervento sull'intera linea fino a Pré-Saint-Didier. E' quanto ha spiegato oggi in Consiglio Valle l'assessora ai Trasporti Chiara Minelli, rispondendo a una interpellanza del gruppo Pour l'Autonomie.

Dal sopralluogo tecnico effettuato la scorsa settimana con i dirigenti della società ferroviaria "è emerso che l'intervento sulla tratta Aosta/Arvier potrebbe essere anticipato rispetto all'intervento complessivo sull'intera linea, con un costo di circa un quarto di quello complessivo. È una prospettiva su cui Rfi farà ora le sue valutazioni tecniche ed economiche".

Secondo quanto riferito da Minelli "la disponibilità di Rfi ad un intervento parziale in tempi brevi è però condizionata dalla necessità, che loro considerano vincolante, di avere comunque garanzie sulla possibilità di copertura finanziaria per l'intervento complessivo sulla linea. Questo vincolo è il principale ostacolo da superare".

"È evidente - ha proseguito l'assessora ai Trasporti - che il nodo ora è finanziario e che ci vuole l'impegno, spero di tutte le parti politiche, perché si possa ottenere la copertura finanziaria dell'intervento tramite il Contratto di programma fra Ministero delle infrastrutture e RFI, oppure tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)".

Per Marco Carrel, capogruppo di Pour l'autonomie, "i valdostani devono sapere che si stanno chiedendo dei soldi - che ora servirebbero ai commercianti, agli albergatori, ai maestri di sci e a tutti coloro che hanno perso il lavoro in questa pandemia - per finanziare un progetto di riapertura di una tratta che non è nostra, ma dello Stato, e la cui manutenzione è in capo a Rfi. Questo è il dato politico che emerge oggi e non si capisce se l'Assessore stia agendo come singolo o su mandato della maggioranza". Il gruppo "è assolutamente contrario - ha precisato Carrel - a che 40 milioni di euro di fondi pubblici da usare per il rilancio della nostra economia siano destinati a questo progetto".